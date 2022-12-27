الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 22 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار الطقس اليوم الثلاثاء على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة مئوية في معظم المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل، وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من زليتن إلى سرت.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر وبعض مناطق أقصى الساحل الشرقي.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، فالسماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و22 درجة مئوية، وتنخفض خلال الليل والصباح الباكر إلى 6 درجات مئوية.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 19 و21 درجة مئوية، وتنخفض خلال الليل والصباح الباكر إلى 7 درجات مئوية.