الكبير: المجلس الرئاسي لا يملك أدوات لينفذ قراراته خاصةً قرارات بمستوى تجميد مجلسي النواب والدولة

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الكبير إن بيانات الدول الغربية والتي تعززت ببيانات الدولة الأمريكية واضحة، وعلى رئيسي مجلسي النواب والدولة الاجتماع برعاية أممية للتوافق على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات لتتحرك العملية السياسية التي واضح أنها تتوقف على توافق المجلسين، ومع تهديدهم بوجود آليات بديلة في حال تواصل الإخفاق.

الكبير أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد أنه بالنسبةللآليات البديلة إما أن ينهض المجلس الرئاسي لهذه المهمة وإصدار القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات مدعومًا برأي عام ليبي واسع ومظاهرات مؤيدة له مع دعم دولي، وربما قرار من مجلس الأمن يدعم الخطوة والدعم الشعبي يكفي، فلو نهض المجلس الرئاسي وجمد المجلسين وقام بالمهمة وقرر أن يصدر قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ستعم المظاهرات كامل أنحاء ليبيا والبيانات المؤيدة، وبذلك ينتهي المجلسان مع وجود تهديد من مجلس الأمن لمن يعرقل العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن العقوبات التي تم إقرارها على السياسيين الليبيين كانت رمزية ولم تكن لها تأثير، لكن التهديد الحقيقي لوجود بديل أن الأمر سيخرج من أيدي مجلس النواب والدولة وتحديدًا من أيدي الرئيسين.

ولفت إلى أنه قد تكون هناك أطراف أخرى تعرقل الانتخابات وأي قرارات يتخذها المجلس الرئاسي لأنه لا يملك الأدوات لينفذ قراراته، خاصة قرارات بمستوى تجميد مجلسي النواب والدولة، والجميع يعلم أن هناك أطرافًا سياسية وعسكرية شرعيتها مستمدة من المجلسين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتابع: “العقوبات ربما المقصود به هذه الأطراف ورأينا حفتر في خطابه في بنغازي كيف يؤيد الانتخابات ويشن هجومًا على المجالس السياسية ويعتبرهم أسباب مأساة الشعب الليبي، كل هذا تماهٍ مع الرغبة الغربية بإجراء الانتخابات”.

وتوقع عقد اجتماع يجمع رئيسي المجلسين بداية يناير برعاية المبعوث الأممي، ليحثهما على الوصول لتوافق وإصدار قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، وفي حال أخفقا لن يتعدى الأمر نهاية يناير وسيكون هناك خيار البحث عن البديل الذي هددت به الدول الكبرى.

كما نوّه إلى أنه قبل أسابيع كان يفترض أن يجتمع عقيلة صالح مع خالد المشري في الزنتان لبحث المناصب السيادية وتشكيل الحكومة الجديدة، لكن أجهض اللقاء بفعل قوى دولية -بحسب تعبيره- فأول من أعلن عن فشل اللقاء هو المبعوث الأممي.

وأكد في الختام على أنه لا مجال للمناورة إلا أن يصدر مجلس النواب والدولة القاعدة الدستورية لتلبية رغبة الشعب الليبي والرغبة الدولية لإجراء انتخابات وإلا سيكون هناك بحث عن بدائل ويخرج الأمر من أيديهم.

