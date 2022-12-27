ترقية عامر الجقم إلى رتبة فريق وحفتر يلتقيه بمقر القيادة العامة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

أمرت القيادة العامة للجيش الليبي بترقية عامر الجقم من رتبة لواء إلى رتبة فريق بعد الإفراج عنه ضمن صفقة لتبادل الأسرى بين الشرق والغرب الليبي.

واستقبل القائد العام للقوات المُسلحة خليفة حفتر في مكتبه بمقرّ القيادة العامة عامر الجقم بحضور عدد من القيادات العسكرية، بعد وصول الجقم إلى مدينة بنغازي بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكانت طائرة الجقم سقطت في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس في ديسمبر 2019 عندما كانت قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع التشكيلات المسلحة المسطرة على المنطقة الغربية بقيادة حكومة الوفاق التي كان يرئسها فائز السراج.

وانتقدت المنظمات الحقوقية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني آن ذاك ما تعرض إليه الجقم من تعذيب وسخرية على يد التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية.