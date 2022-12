المونيتور: أراضٍ زراعية عدة مهدد بالتلوث الدائم بسبب استخراج النفط

ليبيا – كشف تقرير ميداني عن مواجهة مزارعي المناطق الغنية بالنفط مخاطر تلوث محاصيلهم الزراعية بالغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفوط من حقولها.

التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه الغازات تهدد مستقبل السكان ومنهم عمران بن سبايع البالغ من العمر 68 عامًا مالك مزرعة في واحة أوجلة الشاعر بخيبة أمل من تلوث محاصيله في منطقة هي الأكثر خصوبة في ليبيا.

ونقل التقرير عن بن سبايع العامل في مزرعته منذ 3 عقود إلقاءه بلائمة تأثر غلته الزراعية لقرب الحقول النفطية الواقعة على بعد 3 كليومترات فقط، مضيفًا بالقول: “نحن محاطون بحقول نفطية من الغرب والشرق والجنوب والدولة تتجاهل محنة الفلاحين ومحاصيلهم”.

وقال بن سبايع: “التخلص غير الآمن من الزيوت البترولية يلوث التربة وحتى المياه الجوفية مصدر الري ومياه الشرب في المنطقة، ما يؤدي إلى جفاف المحاصيل وناشدنا السلطات المحلية لتفعل شيئا حيال ذلك، لكن من دون جدوى ولا يمكن أن يكون الوضع أسوأ ولا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به”.

ووفقًا للتقرير، تقع معظم احتياطيات نفط ليبيا في الواحات والمناطق الصحراوية القريبة من المناطق المأهولة بالسكان، فالهلال النفطي الواقع بشكل أساسي في الشمال الشرقي معروف منذ فترة طويلة بمنتجاته الزراعية عالية الجودة بما فيها محاصيل التمور والبطاطس والطماطم.

وأوضح التقرير أن السكان طالبوا مرارًا وتكرارًا بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة عند استخراج النفط، في وقت أبدى فيه بن سبايع ومزارعون آخرون مخاوفهم من تدمير سمعة محاصيلهم المشهورة لتضررها بانبعاثات سامة ملوثة للتربة والمياه الجوفية والمحاصيل ومسببة للأمراض.

وبحسب التقرير، تعاني معظم الأراضي المزروعة من الجفاف الحاد وندرة المياه الجوفية المتبقية المعرضة للتلوث من نفايات النفط في وقت تعمل فيه منظمة “الركب” الليبية للسلامة وحماية البيئة على مواجهة تلوث المحاصيل في هذه المنطقة الحيوية.

وأضاف التقرير: إن أعضاء المنظمة زاروا الحقول النفطية القريبة من واحة أوجلة لجمع عينات واختبار المياه والتربة والمحاصيل. ناقلًا عن العضو فيها عوض البطرون قوله: “الملوثات من حقول النفط القريبة يمكن أن تنتشر عبر الهواء أو الماء فتتأثر الزراعة بتسرب الملوثات وهذا هو الخطر الذي نريد تجنبه”.

وبين التقرير إجراء “الركب” دراسات بشأن تسرب النفط الخام لسطح التربة وتسبب هذا بانبعاث العديد من الغازات ومنها الميثان والإيثان الأكثر سمية والمسببان لسرطانات الجهاز التنفسي وفقًا للبطرون المؤكد لمعاناة العديد من سكان المنطقة بالفعل من التلوث الناتج عن الاستخراج النفطي.

وقال البطرون إنه التقى بعدد من المسؤولين في مؤسسة النفط في طرابلس وسلمهم تقارير عن الأوضاع في شمال شرق البلاد ومعاناة السكان من دون اتخاذ قرارات بهذا الشأن، في وقت أوضح فيه عضو المنظمة الليبية للبيئة والمناخ بشير بريكة وجهة نظره هو الآخر بالخصوص.

وبين بريكة بالقول: “المشكلة تكمن في عدم اهتمام شركات النفط بالبحيرات المائية التي تتشكل أثناء عمليات الاستخراج المعروفة باسم المياه المنتجة الحاوية على مواد كيميائية مختلفة وتقع بالقرب من مزارع ومناطق مأهولة بالسكان ولا تتم لها أي معالجة سليمة ولا مساءلة حول عمل الشركات المتجاهلة للأمر”.

ونبه بريكة لمسألة إحجام الشركات الأجنبية عن اتخاذ أي إجراء بسبب عدم الاستقرار السياسي، ففي ظل غياب أي تشريع بهذا الشأن تواصل هذه الشركات تجاهل مطالب المواطنين في وقت يناشد فيه رئيس المجلس البلدي أوجلة أحمد محمد الجهات المعنية بشكل شبه يومي بهذا الخصوص.

ونقل التقرير عن محمد اتهامه لوزارة البيئة في حكومة تصريف الأعمال بعدم الفاعلية، لعدم امتلاك المسؤولين سلطة لهم في هذا الصدد مشيرا إلى سعي القائمين على إعداده للحصول على توضيحات من الوزارة بالخصوص، ليقابل ذلك بالرفض من قبل المسؤولين فيها.

وتحدث التقرير عن خلاصة خرجت بها المؤسسة في العام 2019 قامت بإعدادها لجنة بيئية مكلفة من قبلها لإجراء دراسة شاملة لمناطق الواحات الـ3 جالو وأوجلة وأجخرة والحقول النفطية المجاورة لها مبينا خروجه بتأكيدات حول تسبب المواد الناتجة عن العمليات النفطية بتأثيرات تطال فقط على الهواء والنباتات.

وأضافت الخلاصة: إن تلوث المياه الجوفية ناتج عن نشاطات السكان إذ لا يوجد تسرب للمياه المصاحبة للعمليات النفطية، وهو ما نفاه بن سبايع بشدة فيما بين التقرير رفض نشطاء بيئيين لنتائج عمل اللجنة القائمة بإصدار كل ما هو في صالح المؤسسة، ما يحتم تكليف أخرى دولية محايدة بالأمر.

وخلص التقرير لاتهام مؤسسة النفط في طرابلس بمنع أي مؤسسات بحثية من دخول المناطق النفطية لدراسة الملوثات فيها.

