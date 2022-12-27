الأبلق: عقيلة والمشري يعملان على إفشال الانتخابات

رأى عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، أن الإشكالية التي تواجه ليبيا لم تكن يوما في السلطة التنفيذية بل هو إشكال دستوري وقانوني.

وقال الأبلق، في تصريحات صحفية: “رئيسا مجلسا النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، يحاولان استئناف المفاوضات لإنتاج قاعدة دستورية غير قابلة للتطبيق”، على حد قوله.

وأضاف “عقيلة يوهم مجلس الدولة بالتراجع عن قانون استحداث المحكمة الدستورية لاستئناف المسارات الثلاثة”، بحسب تعبيره.

وتابع “رئيسا مجلسي النواب والدولة سيعملان على إنتاج قاعدة دستورية تماهيا مع الضغوط الدولية لكنها ستكون غير واقعية، وهما يعملان جاهدين على إفشال الانتخابات”، وفقا لحديثه.