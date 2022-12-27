خارجية إيطاليا: ليبيا استراتيجية بالنسبة لنا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن ليبيا “استراتيجية بالنسبة لإيطاليا ولأسباب عديدة”.

وأكد المسؤول الإيطالي في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) أنه دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى روما، قائلا إن إيطاليا تشاطر باتيلي “الأمل في إجراء الانتخابات قريبًا” لتجاوز الأزمة هناك بحسب وكالة آكي.

وردا على سؤال ما إذا كان هو أو رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني يخططان لزيارة ليبيا، أكد تاياني أن الزيارة ستتم، إلا أنه اشترط “وجود مسار واضح يقود إلى الانتخابات”

وبشأن انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا وما إذا كانت روما ستراقب ذلك، قال تاياني “من أجل السيطرة على هذه الاوضاع، من الضروري أن يكون لليبيا حكومة”.