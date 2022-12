الفلاح: مجلس الدولة يشهد احتقانًا كبيرًا حول ما قام به البرلمان من اعتداء على استقلالية القضاء

ليبيا – قالت نائب رئيس حزب العدالة والبناء ماجدة الفلاح العضو بجماعة الإخوان المسلمين إن عددًا كبيرًا من الأعضاء يرون الاستمرار في تعليق التواصل مع مجلس النواب، حتى يتراجع عن قانون استحداث محكمة دستورية لأنه يشكل خطرا على مستقبل البلاد والعملية الانتخابية.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضحت أن البيان الذي تناولته وسائل الإعلام ممهورًا بتوقيع رئيسيْ النواب والدولة رغم النوايا الحسنة التي يحملها إلا أنه لا أثر قانونيًا له، ولا يحقّق مطلب أغلبية أعضاء الدولة الذين صوتوا على تعليق التواصل مع النواب إلى أن يتم التراجع عن هذا القانون الذي وصفته بـ”المعيب” أو يصدر حكم قضائي من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته.

وبينت أن المجلس يشهد احتقانًا كبيرًا حول ما قام به مجلس النواب من اعتداء على استقلالية القضاء بالتصويت على استحداث محكمة دستورية في بنغازي، وبالإضافة إلى أنه غير دستوري فهو يحرم المواطنين من حقّ الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب، ما يُعتبر تعدّيًا صارخًا على حقّ من حقوق المواطنة بنصّ دستوري جاء في المادة الـ 33 من الإعلان الدستوري، على حك تعبيره.

