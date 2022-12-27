بعد 3 أعوام.. اللواء “الجقم” يعود لبنغازي وحفتر في استقباله

كلف القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الفريق عامر الجقم، معاوناً لرئيس أركان حرب القوات الجوية، وذلك بعد ترقيته إلى رتبة فريق.

واستقبل القائد العام الفريق طيار عامر الجقم في مكتبه بمقر القيادة العامة، بحضور عدد من القيادات العسكرية، لدى وصوله إلى مدينة بنغازي.

وأمس الإثنين، أُطلق سراح اللواء الجقم خلال عملية تبادل للمحتجزين بين قوات الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حيث أفرج عن 15 شخصا كانوا محتجزين شرق البلاد، وفق عضو لجنة تبادل الأسرى معاذ المنفوخ.

واحتجزت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق السابقة في ديسمبر العام 2019، الجقم في مدينة الزاوية إثر سقوط طائرته الحربية من طراز (ميغ 23) جنوب مدينة الزاوية خلال حرب طرابلس.