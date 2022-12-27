مرتديًا الزي العسكري ومؤديًا للتحية العسكرية.. الفريق عامر الجقم لحظة استقباله من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر

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وصل اليوم الثلاثاء الفريق عامر الجقم إلى مدينة بنغازي بعد إطلاق سراحه في عملية تبادل محتجزين بين الشرق والغرب.

ولدى وصوله إلى بنغازي استقبله، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في حضور عدد من القيادة العسكرية بالقوات المسلحة.

ونشر، مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة، صور تظهر لحظة الاستقبال حيث ظهر الفريق عامر الجقم، الذي جرت ترقيته من لواء إلى فريق، بكامل قيافته العسكري وهو يؤدي التحية العسكرية، للقائد العام للقوات المسلحة.

وأصدر، القائد العام للجيش المشير حفتر، قرارًا بترقية الجقم من رتبة لواء إلى فريق.

وأطلق سراح الجقم يوم أمس الإثنين بعد عملية تبادل محتجزين جاءت بعد جهود حثيثة، في إطار المصالحة الوطنية.