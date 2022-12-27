مدير الإعلام بالكهرباء: لا يوجد طرح أحمال

أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري؛ “لا يوجد طرح أحمال، وإذا حصل انقطاع على أحد المنازل أو الأحياء فيكون بسبب أعمال الصيانة”.

وقال التكوري؛ في تصريح صحفي، إننا “نعمل على تحسين أداء الشبكة الكهربائية من خلال العديد من أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج”.

وأردف أن “الشركة قامت بأعمال العمرة الجسيمة بوحدات توليد محطتي الزويتينة والسرير”.

وأوضح أن “أعمال العمرة الجسيمة حاليًا تتواصل في محطة كهرباء الزاوية، ومحطة جنوب طرابلس، والظهرة، والرويس، ومصراتة، والخمس، وقريبا سيتم صيانة محطة شمال بنغازي.