أحد الأطباء بمستشفى “أبوستة”: دخلنا في اعتصام مفتوح لعدم تسوية أوضاعنا

أكد مصطفى الغزالي، أحد الأطباء بمستشفى “أبوستة” للأمراض الصدرية، أنه تم الدخول في اعتصام مفتوح؛ بسبب “عدم تسوية أوضاع الموظفين؛ والأطباء”.

وقال الغزالي في تصريح صحفي، إن “جدول المرتبات الموحد لم ينصف الأطباء”، مردفًا أن “هناك أطباء لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 3 سنوات بسبب عدم حصولهم على إفراجات مالية”.

وتابع؛ أن “المستشفى يعاني من سوء في البنية التحيتة؛ وشُح في الأدوية والمستلزمات الطبية”.

وأشار الغزالي إلى أنه يتم التحصل “على بعض الأدوية من الجهات الخاصة؛ ولا يوجد حتى اللحظة أي تدخل من الحكومة لتوفير الأدوية اللازمة للمرضى”.

وختم موضحًا؛ “اعتصامنا مفتوح؛ حتى تنظر لنا الحكومة بعين اهتمام وتحقق مطالبنا”.