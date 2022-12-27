بلدية بنغازى تُسلم ملف النظافة للشركة العامة للخدمات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

سلم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ملف النظافة العامة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي عبدالرحمن زيد بحضور عضو المجلس التسييري مسؤول ملف البيئة أحمد الطيرة بموجب محضر تسليم واستلام .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الشركة ستتولى جميع أعمال النظافة العامة إبتداء من أعمال التجميع والنقل إلى المكب العام وجميع ما يتعلق بأعمال النظافة في جميع الأحياء السكنية والمناطق والساحات والميادين والطُرقات والشوارع اعتباراً من بداية العام القادم 2023 م.

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن ملف النظافة العامة أصبح تحت الإشراف والمسؤولية المُباشرة للشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي اعتباراً من الأول من شهر يناير عام 2023 م ومُراقبة ومُتابعة من مكتب الإصحاح البيئي وإدارة خدمات النظافة بالبلدية وفرع جهاز الحرس البلدي بنغازي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومه الليبية علي القطراني ووزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي طبقاً لما ورد في محضر الاجتماع المنعقد يوم 11 ديسمبر الجاري برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية ووزير الحكم المحلي ورئيس المجلس التسييري للبلدية والمُستشار القانوني بوزارة الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي