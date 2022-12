البنداق: فشل تحديد موعد الانتخابات وتسليم أبو عجيلة أبرز إخفاقات 2022

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حمد البنداق إن أهم الإنجازات خلال العام 2022 تتمثل في التقارب بين مجلسي الدولة والنواب، وتغير الخطاب السياسي لدى الجميع، وكذلك القناعة بأن الانتخابات والحوار هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة.

البنداق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد أن الإخفاقات متعددة ومنها فشل تحديد موعد الانتخابات والبدء في الإجراءات الخاصة بها، إضافة لتسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للجانب الأمريكي.

