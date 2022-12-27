المنفي: رؤية المجلس الرئاسي تنطلق من حل الخلافات بين مجلسي النواب و”الدولة” برعاية أممية

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية من أولويات أهداف المجلس الرئاسي الليبي.

وأضاف خلال كلمته أمام المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، أن ما يتلقاه المجلس الرئاسي من دعم عربي وإفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، وهذا ما لمسناه من كافة الأطراف الليبية من توافق كبير في مسارات المصالحة الوطنية.

وأوضح أنه حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابى الهدف الأسمى من خارطة الطريق وبعد التعثر المستمر من مجلسى النواب والدولة فى استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق طرح المجلس الرئاسى مقاربته لحل الأزمة.

واستطرد أن رؤيته تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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‏وأردف: “إن لقائنا اليوم ينعقد ونحن نشهد خطوات متسارعة ببلدي من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي للانطلاقة نحو المستقبل، فلقد واجهت بلادي على مدى سنوات ظروف قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف لولا تنادي الوطنيين الأحرار من أبنائه لدحر الإرهاب والقضاء عليه”.

وأكد أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح شعوبنا العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية بينها.

واستطرد أن ماحققته رؤى المجلس الرئاسي الليبي وفقاً لاختصاصاته المحددة بخارطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي للدفع بعمل اللجنة العسكرية 5+5 وماوتوصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الاجانب وربط أواصر الوطن.

وأكد المنفي على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

وجاء في كلمته: “إن الشعب الليبي برغم مايعانيه من تحديات لازال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها بما يحقق العدالة والرخاء فى كل ربوع الوطن والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال”.