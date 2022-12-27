الفريق عامر الجقم يصل إلى المرج بعد لقائه مع المشير حفتر في بنغازي

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وصل، الفريق عامر الجقم، إلى مسقط رأسه ومقر إقامته في منطقة العويلية بالمرج، حيث جرى استقباله من قبل حشد كبير من أهالي المدينة وأقاربه.

وكان الجقم قد التقى بالقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في بنغازي في حضور عدد من القيادة العسكرية بالقوات المسلحة.

ونشر، مكتب الإعلام للقيادة العامة للقوات المسلحة، صور تظهر لحظة الاستقبال حيث ظهر الفريق عامر الجقم، الذي جرت ترقيته من لواء إلى فريق، بكامل قيافته العسكري وهو يؤدي التحية العسكرية، للقائد العام للقوات المسلحة.

وأصدر، القائد العام للجيش المشير حفتر، قرارًا بترقية الجقم من رتبة لواء إلى فريق.

وأطلق سراح الجقم يوم أمس الإثنين بعد عملية تبادل محتجزين جاءت بعد جهود حثيثة، في إطار المصالحة الوطنية.

وشهدت بلدة الشويرف جنوب غرب ليبيا ظهر الإثنين عملية تبادل محتجزين بعد مشاورات طويلة انتهت بالموافقة إطلاق سراح الجقم، الذي سقطت طائرته في ديسمبر 2019 جنوب مدينة الزاوية.