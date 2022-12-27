الجامعة العربية: نعمل على إنهاء التواجد الأجنبي ودمج المليشيات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الجامعة مستمرة في العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط جدد في مستهل اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة تأكيد استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب، والتي تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

واستعرض المنفي تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤيته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكداً بأن مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.