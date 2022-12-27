المنفي يبحث مع أعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش محمد المنفي الإثنين في طرابلس اجتماعًا مع أعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن، الذي ضم رئيس الأركان العامة الفريق أول الركن محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفريق حسين العائب.

الاجتماع الذي حضره كل من ووزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي، ورئيس أركان القوات البرية لواء الفيتوري غريبيل، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لواء لطفي الحراري، بحث الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

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