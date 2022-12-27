رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل القاهرة ويلتقي الأمين العام للجامعة العربية

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، محمد المنفي، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء.

وتوجه المنفي إلى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث كان في استقباله الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وحضر اللقاء السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة، السفير عبد المطلب ثابت.

وقالت مصادر، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي التقى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الجامعة وعلى الأرجح وطرح عليهم مبادرة المجلس الرئاسي للحل في ليبيا.

والأحد الماضي، تلقى المنفي برقية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

وأكد السيسي دعم بلاده حكومةً وشعبًا لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار، مشيداً بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه إلى العمل معا من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.