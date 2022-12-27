الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد يبحث مع الصور آليات الحد من انتشار الفساد

اجتمع الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر أبو بكر الدليمي مع النائب العام المستشار الصديق الصور بحضور عيسى مفتاح بوشابك عضو اللجنة المؤقتة لمناقشة الملفات العامة التي تعمل عليها الهيئة من حيث الاختصاص والإحالة لجهات الاختصاص ومناقشة آليات الحد من انتشار الفساد في الدولة الليبية.

الاجتماع خلص بحسب مكتب أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا إلى وضع خطة شاملة تشمل مجموعة من الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والوقاية منه.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الممثل القانوني للهيئة الوطنية عن امتنانه للنائب العام وشكره على مجهوداته المبذولة في مكافحة الفساد وصون المال العام.