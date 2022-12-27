القبض على ليبي يروّج الكوكايين في مصراتة

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على شخص يقوم بترويج مخدر الكوكايين بمدينة مصراتة.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات، في بيان، أنه “وردت معلومات لمكتب تحريات الجهاز عن وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر الكوكايين بمدينة مصراتة”.

وتابع البيان؛ “عليه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحة المعلومة تم وضع كمين بعملية بيع وشراء معه حيث تم ضبطه متلبساً بالقرب من الاشارة الضوئية الخروبة بمدينة مصراتة”.

وأوضح البيان، أنه عثر بحوزته على حوالي ( 170 جرام ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأحيل لنيابة مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث الاختصاص.