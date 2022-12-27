المفوضية العليا تشرف على انتخاب الجمعية العمومية للاتحاد النسائي الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

أشرفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء علی العملية الانتخابية التي استهدفت انتخاب الجمعية العمومية للاتحاد النسائي الليبي، ومقررته، وعضوتي مجلس إدارته.

وأوضحت النائب الأول للاتحاد نانا يوسف الكوافي أن الدورة الانتخابية في الاتحاد تعقد كل 3 سنوات وأضافت، حرصنا على أن تتم هذه الانتخابات عن طريق الاقتراع الحر المباشر ولم نعتمد نظام المحاصصة، حيث اجتمعت الناخبات وهن يمثلن 12 اتحاداً نوعيا موزعين علی کامل التراب الليبي، ومثّل الاتحادات في هذه الانتخابات5 ممثلات بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفاز في الانتخابات لطفية أبو خزام رئيس الجمعية العمومية للاتحاد، ليلى السنوسي عضو مجلس إدارة الاتحاد، نورية بوزايد عضو مجلس إدارة الاتحاد، لطفية الطبيب مقرراً.

وجرت عملية العد والفرز بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ورئيس الاتحاد فتحية البخبخي، والنائب الأول للاتحاد نانا يوسف، وممثلات عن الاتحادات الفرعية، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.