المنفي وأبوالغيط يتبادلان وجهات النظر حول تطورات الساحة الليبية

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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط جدد في مستهل اللقاء استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب، والتي تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

وأضاف المتحدث أن المنفي تناول في حديثه تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤية سيادته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكدا بأن مشروع المصالحة الذي يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.