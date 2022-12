ليبيا – صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية دفع بكثير من الدول إلى حافة الهاوية، بما في ذلك العراق وليبيا وأفغانستان.

وجاء ذلك في لقاء الوزير برؤساء ومديري وسائل الإعلام الروسية الإثنين، حيث قال لافروف: إن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الدول التي تبعد عنها بعشرات الآلاف من الأميال، بدعوى التهديد، أدى إلى مآسي كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن مليون مدني، ودفع بتلك الدول إلى حافة الهاوية.

وتابع الوزير بأن الأمريكيين، وبعد عشرين عامًا من الوجود في أفغانستان، تركوا البلاد مدمرة، فيما تستمر التهديدات الإرهابية من هناك، وعلى مدى عشرين عامًا لم يقم الأمريكيون ببناء مؤسسة صناعية واحدة في البلاد، وإنما تفاقم فقر أفغانستان بسبب سرقة الأموال المتبقية من الحكومة السابقة، والتي لا يريد الأمريكيون إعادتها.

Shares

The post لافروف: تدخل الولايات المتحدة الأمريكية دفع بكثير من الدول إلى حافة الهاوية بما في ذلك ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية