باشاغا يبحث مع أعيان وبلدية الكفرة ملف الخدمات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

بحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكفرة ملف الخدمات وقضايا المواطنين في البلدية.

واستمع رئيس الحكومة خلال اللقاء الذي جرى في الكفرة اليوم الثلاثاء إلى شرح مفصل عن مشاكل ومختنقات بلدية الكفرة والعقبات التي تعترض أداء مؤسسات الدولة والمرافق العامة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين من بينها المياه والكهرباء والمواصلات، وآلية صيانة وتطوير البنى التحتية لمطار مدينة الكفرة.

وأشاد باشاغا خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الحكومة علي القطراني بأداء الأجهزة الأمنية والذي انعكس إيجاباً على الوضع الأمني بمدينة الكفرة التي تعتبر من أكثر المناطق أمناً واستقراراً.على الوضع الخدمي ببلديات المدن الليبية.