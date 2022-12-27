أبوالغيط يؤكد أن الجامعة العربية تعمل من أجل وحدة ليبيا وإنهاء التواجد الأجنبي فيها

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أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الجامعة مستمرة في العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن “أبو الغيط أكد خلال اللقاء مع المنفي بالقاهرة، أن الجامعة مستمرة في العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة البلاد وأنهاء التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا ودمج الميليشيات باعتبارها المدخل الأهم لاستعادة الاستقرار في هذا البلد العربي”.

وقال المتحدث، إن أبو الغيط “جدد في مستهل اللقاء استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما بالعملية السياسية بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة من قطاع عريض من الشعب، والتي تتيح تجديد شرعية المؤسسات وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد”.