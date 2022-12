شنطوب: التنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض يعود بالفائدة على المنطقة برمتها بما فيها ليبيا

ليبيا – قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن التعاون والتنسيق الوثيق بين أنقرة والرياض في منطقة جغرافية واسعة يعود بالفائدة على المنطقة برمتها بما فيها ليبيا.

وجاء ذلك في كلمة له الاثنين خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ، في العاصمة أنقرة، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وشدد شنطوب أن التعاون والتنيسق الوثيق بين تركيا والسعودية في منطقة جغرافية واسعة تمتد من فلسطين إلى اليمن ومن ليبيا إلى سوريا، يعود بفائدة كبيرة على المنطقة بأكملها.

