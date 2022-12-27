محاربٌ تحدي كبر سنه وشارك في معركة الكرامة.. الجزء الأول

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، ينسجُ سطورها المحارب البطل، الحاج أحمد عبدالنبي محمد، من طبرق، وهو أحد أفراد الرعيل الأول لعملية الكرامة التي انطلقت في مدينة طبرق بتاريخ 7 مايو عام 2014، متجهةً إلى منطقة الرجمة.

يبدأ الحاج أحمد الحديث عن شرارة الكرامة الأولى، قائلاً : كنا أول المقاتلين الذين انضموا لعملية الكرامة آنذاك، وبلغ عددنا حوالي 45 شخصًا.

وفي تفاصيل انضمامه يروي أن المرحوم فتحي ميلود الفرجاني، الذي كان أحد أبطال الكتيبة 309، تواصل معهُ، وحدثهُ أنهم يريدون بدء عملية الكرامة واطلاقها من منطقة برقة، ليرد الحاج أحمد بالقبول المؤكدْ.. قائلاً «كل ما يخدم وطني أنا معه قلبًا وقالبًا»

يواصل الحاج أحمد عبد النبي الحديث عن بداية الحكاية : «باشرنا العمل بشكل سرّي، وذلك من خلال تجميع عدد من العسكريين للانضمام إلى صفوف المقاتلين في الجيش الوطني، كما قمنا بعقد سلسلة من الاجتماعات في منزل المرحوم فتحي ميلود الفرجاني، كما اجتماعنا في بردي وامساعد»

وفي يوم من الايام اتصل الفرجاني بي وأبلغني بأننا سننطلق باتجاه منطقة الرجمة، وكانت تلك الفترة حساسة جدًا، بسبب فرض سيطرة التنظيمات الإرهابية على المنطقة، إذ كانت تراقب المواطنين وتمنعهم من التجمع مع بعضهم البعض، وإن رصدت أية تجمعات فإنها تنفذ الحد على أصحابها.

يواصل.. لم يفرقوا بين طبيب وبين قاضٍ، ولا بين مواطن عادي، وعسكري، ولا شيوخ كبار في السن، ولا نساء ولا أطفال.. كان يروعون الكبار قبل الصغار، بثُوا الرعب والخوف في نفوسنا، اكتسحت مدينتنا مشاهد السواد والعباءات الفضفاضة، التي اختبئ بها الوحوش، وحوش داعش!

وبهذا الصدد.. عزمنا وبكل شجاعة واصرار على ضرورة الوقوف ضدهم ومحاربتهم وإيقافهم عند حدهم، وطردهم من الوطن.

أما فيما يتعلقُ بالبدايات، والتموين، والأسلحة.. قال الحاج أحمد: في البداية لم يكن لدينا أسلحة، كان كل واحد منا يحضر سلاحهُ الشخصي، وهنالك من كان مقتدرًا ماديًا على شراء سلاح له، أما التموين والملابس العسكرية، فقد تبرع بها الأهالي ورجال الأعمال وأصحاب المخازن، وهذا ما يظهر تكاتف الشعب بالكامل لمحاربة هذا العدو الخسيس.

وبالفعل.. وبعد تجميع الأسلحة والذخائر والتموين، أُحضرت كلها إلى منزلي، استعدادًا للانطلاق إلى منطقة الرجمة.

انطلقنا في الصباح الباكر إلى الرجمة، واتجهنا كرتل مسلح نحو هذه المنطقة، وعلى الرغم من إدراكنا إلى أن هذه الخطوة بالغة الخطورة، وتهدد حياتنا بشكل مباشر إلا أننا لم ولن نكترث، واستمرينا بالتوجه نحو الرجمة.

وبسؤال مراسلنا حول رأي الحاج أحمد عبد النبي، بخصوص تراجع و انسحاب عدد من الضُباط وأصحاب المناصب العسكرية، وعدم دعمهم لهذه العملية، خوفًا على حياتهم ومصاحهم الشخصية، بينما هو ورفاقه المتقاعدين والكبار في السن عزموا على التقدم والانضمام إلى صفوف الجيش الوطني.

وأجاب أحمد عبدالنبي بكل ثقة.. إننا نتمتعُ بالوطنية.. ونخاف على وطننا، ومصلحتهُ وأمنه وأمانه قبل كل شيء!

يواصل.. لقد سيطر داعش سيطرةً مخيفة آنذاك، ومارس شذوذه وقتله وأعماله البشعة، وكان يجب علينا إيقافهُ مهما كلف الثمن.

وأكد.. لأن الوطن نادى.. لأن نسائنا وقفن وقفة جادة عبر شاشات التلفاز المرئية وقلن «أين الرجال؟» ونحن أجابناهن بـ«الرجال موجودون، وفي قلب المعركة».

كان هذا الجزء الأول من قصة الحاج المحارب أحمد عبدالنبي، التي تحدث فيها عن بدلة انطلاق عملية الكرامة، وكيف تمتع أبطالها بروح الشجاعة وعزموا على التقدم وخوض هذه المعركة على الرغم من أن هذه العملية المُحكمة لم تكن مدعومة في البدالة، وانطلقت بمجهودات ذاتية من الأبطال أنفسهم ومن أصحاب الخير الوطنيين الذين يمتلكون وطنية عالية، وفي الجزء الثاني سنتعرف مع الحاج أحمد تفاصيل انطلق المعارك وأعداد المحاربين، وسنغوصُ معهُ في تفاصيل دكهم للجماعات الإرهابية وتلقينها درسًا لم ولن ينسوه هم وقادتهم الموزعين في كل مكان في العالم.