تسليم 26 سيارة إسعاف للمستشفيات والمراكز الصحية

شرع جهاز الإسعاف والطوارئ في تسليم 26 سيارة إسعاف لعدد من المراكز الصحية والمستشفيات في البلديات.

وبدأ رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ سالم حسن إجراءات تسليم 26 سيارة إسعاف لعدد من المراكز والمستشفيات كدفعة أولى، حيث تم اليوم الثلاثاء تسليم سيارة إسعاف لكل من مستشفى تاكنس العام وأخرى لجهاز الإسعاف والطوارئ بئر الأشهب .

ومن المقرر أن تستمر عملية تسليم سيارات الإسعاف لمستحقيها للأيام القليلة القادمة، وذلك لغرض الرفع من كفاءة أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتسهيل نقل المرضى في حالات الطوارئ ودعما لجهاز الإسعاف بالبلديات والمناطق تنفيذا لتعليمات عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا القاضية بمباشرة توفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات والمؤسسات الصحية بالبلديات.