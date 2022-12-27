وزيرا الصناعة والنفط يزوران مجمع بني وليد للتصنيع العسكري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2022

زار وزير الصناعه والمعادن أحمد أبوهيسه رفقة وزير النفط والغاز محمد عون مجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري وذلك ضمن مساعي الوزارتين للتأسيس لمشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.

وبين المكتب الإعلامي وزارة الصناعة أن الوزير أكد أن المجمع يعتبر أحد روافد الصناعة في ليبيا وفي مقدمة المصانع في شمال افريقيا ويجب أن يكون القاطرة التي تقود مشروع الصناعة في ليبيا من خلال تكثيف برامج الإنتاج والاستثمار والدخول في شراكات واستثمارات مع جميع القطاعات العامة والخاصة، وأن وزارة الصناعة تشجع وتدعم نجاح كل مبادرات التشارك والاستثمار وقريبا ستقوم الوزارة بتكوين لجنة عليا مشتركة تضع الأسس اللازمة لتنفيذ خطوات توظيف مكونات مجمعات التصنيع الحربي في خدمة مشاريع الاستثمار الصناعي.

واوضح وزير النفط والغاز أن أهداف مشروع توطين صناعة معدات النفط والخطوات اللاحقة لتأسيس المشروع مؤكداً على أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء صناعة ليبية تخدم قطاع النفط وتثري الاقتصاد المحلي بالمبادرات الاستثمارية وتكثيف مشاركة القطاع الخاص الليبي.

وقام الوزيرين والوفد المرافق لهما بجولة في مختلف أقسام وورش المجمع وتعرفا على أهم مهام ومنتجات كل قسم وورشة والوحدات الداعمة وشاهدا بعض الأعمال التصنيعية القائمة وزارا المعرض الدائم بالمجمع وتعرفا على مختلف الصناعات التي يقوم بها المجمع.

من جانبه أكد مدير المجمع أن المصانع القائمة تقوم بصناعة العديد من المعدات وقطع الغيار بمختلف أنواعها لجميع القطاعات والشركات والمصانع في ليبيا منها بعض شركات النفط والغاز.

وفي ختام الجولة تم الاتفاق على تكثيف التواصل والتنسيق بين إدارات المجمع والمختصين في وزارة الصناعة والمعادن ووزارة النفط الغاز لمواصلة دراسة الآلية الأفضل لمشاركة مكونات المجمع في مشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.