بن شرادة: الشارع الليبي يرى أن الأجسام السياسة تتصارع على السلطة دون مراعاة مصالحه

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن عام 2022 شهد خطوات إيجابية تمثلت في التقارب بين مجلسي النواب والدولة، واستمرار عمل اللجان المشكّلة من المجلسين في إطار السعي لإقرار القاعدة الدستورية.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، شدد على أن الشارع الليبي يرى أن الأجسام السياسة تتصارع على السلطة دون مراعاة مصالحه، وأن الرغبة لدى الجميع في الوقت الراهن في رحيل الأجسام السياسية ليقرر من يمثله عبر الانتخابات.

