الحكومة الليبية المكلفة تبحث حل مشاكل ومختنقات بلدية الكفرة

عقـد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، ونائبه، علي القطراني، وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكفرة.

واستمع رئيس الحكومة الليبية المكلفة، خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن مشاكل ومختنقات بلدية الكفرة والعقبات التي تعترض أداء مؤسسات الدولة والمرافق العامة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين من بينها المياه والكهرباء والمواصلات، وآلية صيانة وتطوير البنى التحتية لمطار مدينة الكفرة.

وأشاد باشاغا، بأداء الأجهزة الأمنية ودورها الكبير في حفظ الأمن بالبلدية والمناطق المجاورة لها، مثنياً على الروح الوطنية العالية للعناصر الأمنية وأداء واجبهم بكل أمانة وإخـلاص مما انعكس إيجاباً على الوضع الأمني بمدينة الكفرة التي تعتبر من أكثر المناطق أمناً واستقراراً.

وتأتي جولة رئيس الحكومة الليبية المكلفة في مدينة الكفرة، امتداداً لجولاته التفقدية ووقوفه ميدانياً على الوضع الخدمي ببلديات المدن الليبية.

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