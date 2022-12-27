موقع فرنسي: 3 شخصيات بطرابلس حصولوا على 69% من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية

كشف موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي، حصول ما وصفهم بـ”ملوك الاعتمادات”، محمد الطاهر عيسى، صاحب شركة الجيد، ومحمد الرعيض، مالك شركة النسيم، والداعم لعبدالحميد الدبيبة، على اعتمادات مستندية بقيمة 209 مليون دولار خلال عام 2022م.

وأكد الموقع، في تقرير له، حصول ملوك الاعتمادات المستندية في ليبيا، على اعتمادات بقيمة 8.7 مليار دولار، خلال عام 2022م، لاستيراد سلع غذائية، وذكر أن هذا المبلغ كبير جدًا، بالمقارنة بتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ليبيا، ويُمثل 69% من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية لعام 2022م.

وسرد الموقع سرد في تقريره أن الشركات الكبيرة في المنطقة الغربية، هي المستفيد الرئيسي من فتح مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات المستندية، وأن الشركات الغذائية والزراعية في طرابلس، تحصلت على اعتمادات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.

وأكر التقرير حصول محمد الرعيض على أكبر نسبة من الاعتمادات خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية 133 مليون دولار، وحصول محمد الطاهر عيسى على اعتمادات بقيمة 76 مليون دولار.