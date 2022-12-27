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المؤسسة الليبية للاستثمار تنصيب منظومة (SAP) لتطوير الأداء المحاسبي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، البدء في تنصيب منظومة (SAP) بالتعاون مع شركة جوبتر المصرية.

ويأتي ذلك من أجل إيجاد رؤية كاملة وشاملة لجميع التعاملات المالية والتقارير والإجراءات والعمليات الاستثمارية على مستوى المؤسسة.

وحسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن المنظومة تقديم تقارير موثوقة وذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير المحاسبية.

وتوفر القدرة على الاطلاع وتحقيق الإفصاح والشفافية، وتوفير المعلومات، وربط شامل للتقارير المالية لأكثر من 200 شركة بمنظومة موحدة.

وتعتبر منظومة (SAP) برنامجاً لتخطيط الموارد في المؤسسات الاقتصادية، طورته الشركة الألمانية (SAP SE)، ويقدم وظائف عمل رئيسية للمؤسسة هي عمليات المبيعات والتوزيع، وإدارة المواد، وتخطيط الإنتاج، والتنفيذ اللوجستي، وإدارة الجودة، والمحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية.

بالإضافة إلى إدارة سلسلة التوريد المالية، والتدريب، وجدول الرواتب، والتوظيف الإلكتروني، وإدارة السفر، والبيئة، والصحة والسلامة، وإدارة العقارات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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