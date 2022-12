عبد العزيز: بيان عقيلة والمشري عبارة عن تخدير وهو التفاف على إرادة الشعب

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن بيان عقيلة صالح وخالد المشري عبارة عن تخدير ولا يسمن ولا يغني من جوع، وهو التفاف على إرادة الشعب.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن ما يجري هو احتيال على إرادة الشعب ومستقبل البلاد من قبل مجموعة من المحتالين، بحسب قوله.

وأكد أنه على الرئاسي الاضطلاع بمسؤوليته واصدار مراسيم لإلغاء الجسمين وكل من له تأثير في المشهد، وعلى الجميع أن يضطلع بدوره لإسقاط القانون والآن يخططون كل يوم وبكل الوسائل ومعهم وسائل الإعلام لاغتيال حكومة عبد الحميد الدبيبة معنويًا وتضخيم سلبياتها وعدم ذكر إيجابياتها.

ورأى أن المشري وعقيله يجهزون لـ “الطبخة” استمرارًا لما فشلوا به في السابق من انقلاب على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي. وفقًا لحديثة.

وتوقع الإعلان عن “مخطط” بداية الأسبوع المقبل بشأن التقارب بين عقيلة صالح وخالد المشري مرة أخرى.

وفيما يلي النص الكامل:

الحياة بدون حرية، نحن عندما نتكلم بكل هذه المعاني نقصد ما نقول، ولكن للأسف، إن هناك نسبة كبيرة جدًا من شعبنا الليبي يعيش الحرية ويستمتع بها لأن الحرية يستمتع بها الأحرار، ولكن العبيد يخنقهم هواء الحرية ولا يستطيعون استنشاقه ويشعرون بضيق النفس ويعلمون ميزته ويعيشون به، الأدلة والإثباتات أكثر من أن تحصى ومن العيب والعار وعدم الرجولة والأخلاق أن الإنسان يعيش الحرية وينكرها أو ينكر من كان السبب في إيجادها، الأدهى والأمر أنه يحن لأيام العبودية.

بعد 17 فبراير الكل من حقه أن ينتقد، قيمة الحرية، ولولا تضحيات 17 فبراير لم تكن، اعترفوا بذلك، اليوم “نازلين بالدبيبة” وهو ليس معصومًا، وهذه فبراير وأغلبه كذب، ومن حقك أن تنتقد وما جعلني أقول هذا الكلام هو ملتقى الإعلام، طرابلس عاصمة الإعلام هذا قرار من جامعة الدول العربية، وكون وليد اللافي صديقي وأعرفه هذا لا يوجد به شك، عرفت وليد اللافي في قناة النبأ وأنا لست في إطار الدفاع عنه ولكن لما كان في مقدمة المعركة الإعلامية في فبراير وتيار فبراير تعرفت عليه، ولما هوجمت قناة النبأ في وسط طرابلس خرج اللافي قال كيف تهاجمون تيار الثورة وقناة النبأ التي كانت لسان الثورة. تريدون أن أخرج وأشتم وليد، لا لن أقوم بما يطلبه المتابعون بل أتحرك من رأسي.

موضوع بيان عقيلة صالح وخالد المشري، لما أصدر المشري بيانًا يهدد ويتوعد أنه لن يجتمع ويستأنف المشاورات مع عقيلة صالح إلا بعد رجوعه عن موضوع القاعدة الدستورية والقانون الذي أصدره، أعرفهم الاثنين وأنهم لن يصمدوا كثيرًا، أصدر عقيله القانون واستنكر مجلس الدولة والقضاء والمحكمة العليا وقادة الرأي وتكلمنا عن هذا الموضوع.

أداروا بيانًا مشتركًا بشأن استحداث المحكمة الدستورية! هذا قانون ومفروض داخل البرلمان أن يقولوا إن هذا القانون كأن لم يكن، وليس بيانًا؛ لأن البيان تخدير ولا يسمن ولا يغني من جوع والتفاف على إرادة الشعب، البرلمان ساقط والقانون ساقط، لكن بناء على كلام المشري كيف تدير قانونًا وبعدها تريد أن تلغيه تخرج ببيان على من تضحكون؟ هذا احتيال على إرادة الشعب ومستقبل البلد، هؤلاء مجموعة من المحتالين. والمسؤولية تحمل على الرئاسي أن يضطلع بمسؤوليته ويصدر مراسيم لإلغاء الجسمين وكل من له تأثير في المشهد غير مقتنع بدور البعثة والسفراء والجميع عليه أن يضطلع بدوره لإسقاط القانون، والآن يخططون كل يوم وبكل الوسائل ومعهم وسائل الإعلام لاغتيال حكومة الوحدة الوطنية معنويًا وتضخيم سلبياتها وعدم ذكر إيجابياتها والناس غافلة عن هذا؛ لأن المشري وعقيلة يجهزون الطبخة استمرار لما فشلوا فيه في السابق من انقلاب على حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

الهوكم في مؤتمر الإعلام وطائرة أنغام وصابر الرباعي وفلان وعلان ومشوا الأمور، ورأينا البيان حتى أن رجال القضاء والجمعية العمومية للمحكمة العليا والمحامين لم يقولوا لنا ما رأيهم بالبيان وهذا العبث للأسف.

وبكل أسف لما أجد نخب ومجالس حكماء وأعيان يهتمون بشخص أتى ليغني وأنا عندي رأي الخاص، لكن لما أجد مجالس حكماء وأعيان وشخصيات عامة ونشطاء ومهتمون بأشخاص على تيك توك وفلان يغني وفي نفس اليوم يصدر بيان من قبل عقيلة وخالد المشري ويعتمد عليه أجيال ومستقبل البلد لا يوجد بيان ولا كلام، أشعر بالأسى والحزن أن سلم أولوياتنا غير واضح، لما نجد بيانات ونشطاء لم يتكلموا عن القانون ومن ثم نجد الدنيا قامت ولم تقعد على مواضيع غير مؤثرة نجد أن عقيلة صالح يفصل ويجلس مع المخابرات المصرية لتفصيل مستقبل ليبيا. لم تتكلم عندما السيسي استقطع آلاف الكيلو مترات من المياه الإقليمية الليبية والمليئة بالغاز والنفط.

هناك مخطط سنسمع به بداية الأسبوع المقبل لتقارب بين عقيلة صالح والمشري مرة أخرى وهذا التقارب مبني على شيئين، تقاسم السلطة التنفيذية واستحداث قاعدة دستورية، وما يهمهم هي السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية لا تهمهم، وأي كلام يقول إن الانتخابات ستجرى نهاية العام 2023 هذا كذب.

حكومة الدبيبة انتقدوها، لكن أن تضحكوا علينا بحكومة جديدة المشري رئيسها وعقيلة رئيس المجلس الرئاسي، يفتح الله إذًا.

