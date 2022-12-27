ابن شقيق أبو عجيلة: المحامي أبلغنا قبل أسبوع بنقله للمستشفى وإرجاعه للسجن

قدم ابن شقيق المواطن أبو عجيلة المريمي المختطف في واشنطن للتحقيق معه في قضية لوكربي التي تم إغلاقها منذ العام 2008، تفاصيل جديدة في القضية.

وقال ابن شقيق أبوعجيلة، في تصريح صحفي، إن ”المحامي أفادنا قبل أسبوع بنقل أبو عجيلة المريمي للمستشفى وإرجاعه إلى السجن، ولم نتمكن من التواصل معه بعد ذلك”.

وتابع أن “المحامي الذي يتولى القضية الآن أمريكي الجنسية وهو محام مؤقت”. مردفًا “تواصل معنا فريق محاماة مشكل من نقابة المحامين في بنغازي لمعرفة بعض تفاصيل القضية”.

وختم موضحًا “لم تتواصل معنا أي جهة مسؤولة في الدولة وسبق لنا أن أعلنا رفضنا التعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية”.