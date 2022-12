نجل السنوسي موجهًا إنذارًا أخيرًا لحكومة الدبيبة: سنعلق كافة المؤسسات الحيوية في حال عدم الإفراج عن والدي

ليبيا – وجه نجل اللواء عبدالله السنوسي إنذارًا أخيرًا لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حذر من خلاله أن كافة المؤسسات الحيوية في الجنوب ستغلق في حال عدم الإفراج عن والده ورفاقه.

نجل السنوسي وفي تصريحات لقناة “المسار”، قال: “هذا هو الإنذار الأخير والوقفة الأخيرة، ونحذر، ستتوقف كافة المؤسسات الحيوية في الجنوب حتى الهواء سنقطعه عنكم، نحن لم نستفد منكم في شيء، فأنتم الآن تتاجرون بأبنائنا وتبيعونهم لأعدائهم”.

وأضاف: “الدبيبة ليس له شفافية ولا مصداقية بالنسبة لنا في الجنوب، فقد جربناه مرارًا وتكرارًا، لكنه فشل”.

وأضاف: “آخر زيارة لنا لعبدالله السنوسي كانت منذ شهر، وكان هناك مكالمات”.

ونوه إلى أن الوضع الصحي لعبد الله السنوسي أفضل لكنه أجرى 3 عمليات جراحية في القلب.

وشكر كل من يحارب تسليم السنوسي في الداخل والخارج، وكل من يقف ضد عبد الحميد وإبراهيم الدبيبة.

نجل السنوسي طالب أبناء فزان والشرق والغرب، بأن يقفوا بجانبهم وينضموا إليهم للوقوف في وجه الحكومة.

