“المنفي” يطرح بجامعة الدول العربية رؤية المجلس الرئاسي لحل أزمة ليبيا

طرح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رؤية المجلس الرئاسي لحل الأزمة الليبية في إطار اختصاصاته الدستورية ووفق أحكام خارطة الطريق، خلال لقائه مع ممثلين وسفراء الدول العربية الدائمين بجامعة الدول العربية.

جاء هذا خلال زيارة المنفي، اليوم الثلاثاء، مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي بحث في مستهلها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ومكتب الأمانة العامة، آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شرحاً حول تطورات الوضع في ليبيا، واستعرض رؤيته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة، والقائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية، مؤكداً بأن مشروع المصالحة الذى يتبناه المجلس هو مشروع شامل وطويل الأمد.

وحث المنفي، جامعة الدول العربية على تحمل مسؤولياتها لدعم مقاربة المجلس الرئاسي بالخصوص، تفاعلاً مع دعم بعثة الأمم المتحدة.

وجدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، استعداد الجامعة لمساعدة ودعم ليبيا في كل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدماً بالعملية السياسية، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

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