الرئاسي يسعى لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بين النواب والدولة

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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن المجلس يسعى لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المنفي في كلمته أمام الجامعة العربية، أن تعثر اتفاق المجلسين في إنجاز الاستحقاق الانتخابي دفع الرئاسي إلى تقديم مقاربة لحل الأزمة عبر لقاء يجمع المجالس الثلاثة وبدعم من الأمم المتحدة.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أنه يسعى من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية والتي منها قرارات مجلس الجامعة العربية.

وأكد المنفي على ضرورة استمرار جهود لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، لافتًا إلى أن لقاء الجامعة ينعقد في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا خطوات متسارعة في ملف المصالحة الوطنية.