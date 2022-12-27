جون أفريك الفرنسية: الدبيبة اتهم أبو عجيلة في وثيقة رسمية بأنه العقل المدبر للوكربي وحفتر حاول إنقاذه

كشفت مجلة “جون أفريك الفرنسية” عن اطلاعها على وثيقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة تصف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي تم تسليمه إلى الحكومة الأمريكية بأنه العقل المدبر لحادث لوكربي الإرهابية.

وذكرت “جون أفريك الفرنسية” أن الوثيقة أشارت إلى أن ضباطا تابعين للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كانوا قد عرضوا على أبوعجيلة مسعود قبل فترة المغادرة إلى بنغازي قبل أن يجر من سريره ويُباع للأمريكيين.

وأضافت “أن حكومة الدبيبة سعت لتعزيز مكانتها الدولية عبر الولايات المتحدة من خلال تسليم مسعود، وأن أبوعجيلة خطفه غنيوة وسلمه للمشتركة ونقل إلى واشنطن مرورًا بمالطا ثم فرانكفورت بملامح قانونية غامضة.

وأوضحت أن حكومة الدبيبة ستفعل أي شيء للبقاء في السلطة ومن الممكن تسليم عبدالله السنوسي خلال أيام، وأن سكان طرابلس كانوا يضحكون على مصير أبوعجيلة ولم يخرج أحد للشوارع باستثناء عائلته.