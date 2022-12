ليبيا- أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بعيد لقاء جمعه بعدد من الممثلين وسفراء الدول في الجامعة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد استقبال أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط وأعضاء مكتب الأمانة العامة للمنفي وتدارس آخر التطورات التي تشهدها الساحة الليبية معه إذ جدد أبو الغيط استعداد جامعة الدول العربية لمساعدة ودعم ليبيا.

وبحسب البيان أوضح أمين عام الجامعة إن هذا الدعم شامل لكل مسعى جاد ومخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين والمضي قدما بالعملية السياسية وبما يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية وإحلال الاستقرار الدائم في البلاد.

ووفقا للبيان قدم المنفي لأبي الغيط شرحا حول تطورات الوضع في ليبيا ورؤيته لأولويات الحل في المرحلة الراهنة القائمة على المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية مؤكدا أن مشروع المصالحة الوطنية الشامكلة المتبنى من قبل الرئاسي شامل وطويل الأمد.

وتابع البيان إن لقاء المنفي بالممثلين والسفراء شهد طرح رؤية المجلس الرئاسي لحل الأزمة الليبية في إطار اختصاصاته الدستورية ووفق أحكام خارطة الطريق فيما حث رئيس المجلس الجامعة على تحمل مسؤولياتها لدعم مقاربة الرئاسي بالخصوص والتفاعل مع دعم البعثة الأممية.

Shares

The post أبو الغيط لـ المنفي: داعمون لكل مسعى لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية