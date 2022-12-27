أخبارليبيا24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء أن هناك 16 مشروع إمداد مائي بمناطق سهل بنغازي.

وأوضح الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن متوسط نسبة إنجاز تلك المشاريع بلغ 65 في المئة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المشاريع تستهدف أكثر من مليون نسمة؛ ابتداء من سلوق غربا إلى توكرة شرقا.

ولفت الدبيبة إلى أن المشروع يشمل خط مياه سلوق – المرج المستفيدون 145 ألف نسمة نسبة الإنجاز 85 في المئة.

وأفاد رئيس الحكومة أن المشروع يشمل خط مياه أحياء شرق بنغازي المستفيدون 250 ألف نسمة نسبة الإنجاز 95 في المئة.

وذكر الدبيبة أن المشروع يشمل خط مياه بنينا – توكرة المستفيدون 40 ألف نسمة نسبة الإنجاز17 في المئة.