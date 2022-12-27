الدبيبة: متوسط نسبة إنجاز مشاريع الإمداد المائي بمناطق سهل بنغازي بلغ 65 %

العنوان – طرابلس

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء أن متوسط نسبة إنجاز مشاريع الإمداد المائي بمناطق سهل بنغازي بلغ 65 %.

وأوضح الدبيبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن المستفيدين من تلك المشاريع وعددها 16 مشروع أكثر من مليون نسمة.

وأضاف رئيس الحكومة أن تلك المشاريع تمتد من سلوق غربا إلى توكرة شرقا.

وذكر أن المشروع يشمل خط مياه سلوق – المرج، والمستفيدون منه 145 ألف نسمة، ونسبة الإنجاز 85 %.

وأضاف رئيس الحكومة أن المشروع يشمل خط مياه أحياء شرق بنغازي المستفيدون 250 ألف نسمة نسبة الإنجاز 95 %

ولفت الدبيبة إلى أن المشروع يشمل خط مياه بنينا – توكرة المستفيدون 40 ألف نسمة نسبة الإنجاز17 %.