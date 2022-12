الأبلق: عقيلة والمشري يحاولان استئناف المفاوضات لإنتاج قاعدة دستورية غير قابلة للتطبيق

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن الإشكالية لم تكن يومًا في السلطة التنفيذية بل هو إشكال دستوري وقانوني.

الأبلق قال في تصريح لقناة “فبراير”: إن عقيلة صالح وخالد المشري يحاولان استئناف المفاوضات لإنتاج قاعدة دستورية غير قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن عقيلة يوهم مجلس الدولة بالتراجع عن قانون استحداث المحكمة الدستورية لاستئناف المسارات الثلاثة.

وبيّن أن رئيسي مجلسي النواب والدولة سيعملان على إنتاج قاعدة دستورية تماهيًا مع الضغوط الدولية، لكنها ستكون غير واقعية، لافتًا إلى أن المشري وعقيلة يعملان جاهدين على إفشال الانتخابات.

