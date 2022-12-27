المسار الدستوري يطالب المفوضية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات

عقد مؤتمر المسار الدستوري الثلاثاء مؤتمره الثاني في طرابلس تحت شعار “القاعدة الدستورية مطلب شعب”..

وطالب المؤتمر في بيانه الختامي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات وإعلان القوائم النهائية للمترشحين.

ودعا إلى تجاوز كل الأجسام السياسية القائمة حاليا والتي كانت سببا في حالة الجمود السياسي والاحتكام للقاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري.

وفي أغسطس الماضي عقد “المسار الدستوري” المؤتمر الأول في طرابلس لبحث حل للمسار الدستوري نتجت عنه قاعدة دستورية تشدد على عدم إقصاء أي شخصية سياسية من الانتخابات.

ويعد مؤتمر المسار الدستوري تجمعا وطنيا يضم مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية.