باشاغا: سندعم الجنوب حال توفر الإمكانيات المادية ونحن نمثل الشرعية الليبية

وعد رئيس الحكومة فتحي باشاغا، حكماء وأعيان وأعضاء المجلس البلدي الكفرة بتقديم الدعم اللازم للبلدية وكافة مناطق الجنوب حال توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكدا أن حكومته تمثل الشرعية الليبية مقابل الشرعية الدولية التي تمثلها الحكومة المنتهية.

وأكد باشاغا في كلمته التي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة مساء اليوم الثلاثاء، اعتزازه بمدينة الكفرة “لأنها تمثل رمزا للجهاد والانصهار والاندماج الوطني وهي رمز تاريخي كبير للتصدي للعدوان والاحتلال الإيطالي”، مشيرا إلى أهميتها ومناطق الجنوب الغربي لكافة الليبيين لأنها “أمن قومي”.

وشدد باشاغا على ضرورة تمييز الكفرة ومناطق الجنوب الغربي “لأنها مدن الرباط الأمامي والثغور ومكامن الثورات والطبيعة الصعبة”، لافتا إلى أهمية تشجيع الليبيين على الاستثمار والاستيطان فيها عبر تقديم الخدمات وإيجاد الحلول للمختنقات التي يعاني منها سكان هذه المناطق.

وتابع: “نحن نريد أن تصبح الكفرة منطقة حرة وعبور اقتصادي.. ونسعى إلى تمكين البلدين من تسيير خدماتها وصيانة الطرق المؤدية لها، والتي تسبب تهالكها في مشاكل كبيرة تفاقمت مع استمرار الانقسام السياسي وإهدار إمكانيات الدولة”، لافتا إلى أنه لاحظ خلال زيارته إلى مناطق الجنوب الغربي “انقطاع الجنوب عن الشمال”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن صيانة الطرق في الجنوب مكلفة جدا لكنه أكد عزم حكومته على تنفيذها. منبها إلى خطورة الوضع في الجنوب على الليبيين عموما وليس على أهالي الكفرة فقط. لأن ثروات الليبيين كلها في الجنوب والنظرة السابقة غير جيدة.

ودعا باشاغا في كلمته إلى ضرورة “أن نعيد استراتيجيتنا كليبيين ونهتم بجنوبنا لأن هناك أطماعا خارجية بسبب انصراف الليبيين في مشاكلهم الداخلية”، معتبرا أنه “من العيب والعار أن الحكومات الليبية تهمل مناطق الجنوب ولا تهتم بالاستثمار فيه”، مشددا على ضرورة الخروج من هذا الوضع الراهن وتحقيق التنمية في كافة مناطق الجنوب.

وذكر باشاغا أن حكومته تريد التركيز على البلديات واللامركزية التركيز على البلديات واللامركزية لأنها هي التي ستحمي الدولة عبر تمكين المناطق من ميزانياتها لصرفها على احتياجاتها، مبينا أن المركزية قاتلة ولا تحقق أي تنمية ولا تطور الحياة ولا أي قطاعات.

وأضاف: “خصصنا مليارا و700 مليون للبلديات لكن لم يتم صرفها»، معيدا التأكيد على اهتمام حكومته باللامركزية وإعطاء البلديات قيم مالية وخاصة الكفرة ومناطق الجنوب ومنحها ميزة عن مدن الشمال لتمكينها من معالجة المختنقات والأزمات وتوفير الخدمات”.

ونوه باشاغا بأن حكومته ستبدأ “بمعالجة المختنقات عبر عدة إجراءات بطريقة علمية بعد دراستها مع مؤسسات الدولة”، لافتا إلى أن بلدية الكفرة “تعتبر المنطقة صاحبة الدرجة العلى في تحقيق الأمن” في ليبيا.

وذكر باشاغا الحضور في ختام كلمته بالوضع السياسي لحكومته، حيث قال: “مننسوش حكومتنا شرعية تم انتخابها واعتمادها من البرلمان السلطة التشريعية في الدولة وبالتوافق مع مجلس الدولة وهي تمثل الشرعية الليبية”.

واختتم حديثه بالقول: “فيه خلاف سياسي مع حكومة أخرى شرعيتها دولية لكن نحن نمثل الشرعية الليبية ونحن ولي الأمر لأنه تمت مبايعتنا. وأعتقد أن الشرعية الليبية أقوى من الشرعية الدولية”، معيدا التذكير بأن حكومته “بمجرد توفير الإمكانيات المادية اللازمة” ستبدأ التنفيذ على الأرض لوعودها للبلديات.