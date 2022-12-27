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القبض على المتهم بحرق مكتب الزراعة القره بوللي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن إلقاء القبض على المتهم بحرق مكتب الزراعة القره بوللي، والذي يوجه حكما بالحبس لمدة 5 سنوات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن ذلك جاء “بناءً على كتاب النيابة العامة الصادر بتاريخ 08-11-2022م بشأن ضبط المدعو “ع،ب،ال،ز” المطلوب على ذمة قضية حرق مكتب الزراعة القره بوللي، وكذلك محكوم عليه بالسجن خمسة سنوات.

وذكرت الوزارة أنه تمكنت دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على المعني واحالته إلى جهات الاختصاص.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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