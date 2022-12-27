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باشاغا والقطراني يناقشا ملف الخدمات وقضايا المواطنين ببلدية الكفرة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – الكفرة

استمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائبه علي القطراني اليوم الثلاثاء، إلى شرح مفصل عن مشاكل ومختنقات بلدية الكفرة.

واستعرضوا خلال اللقاء مع حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي الكفرة العقبات التي تعترض أداء مؤسسات الدولة والمرافق العامة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى آلية صيانة وتطوير البنى التحتية لمطار مدينة الكفرة، والمياه والكهرباء والمواصلات.

وأشاد باشاغا، بأداء الأجهزة الأمنية ودورها الكبير في حفظ الأمن بالبلدية والمناطق المجاورة لها.

وأثنى على العناصر الأمنية وأداء واجبهم بكل أمانة وإخـلاص مما انعكس إيجاباً على الوضع الأمني بمدينة الكفرة التي تعتبر من أكثر المناطق أمناً واستقراراً.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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