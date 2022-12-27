المشير خليفة حفتر يشيد بدور الإمارات في عملية إطلاق سراح الطيار عامر الجقم

أشاد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بدور الإمارات في عملية إطلاق سراح الطيار عامر الجقم.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها المشير خليفة حفتر، خلال استقباله الطيار عامر الجقم، اليوم الثلاثاء، بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة بنغازي.

وأثني القائد العام للجيش الوطني الليبي خلال كلمته على جهود الطيار عامر الجقم، خلال أيام السلم، وتضحياته وتفانيه في الدفاع عن وطنه أثناء الحرب، مؤكداً أنه له مكانة خاصة في الجيش الليبي.

وأصدر المشير خليفة حفتر، قراراً بترقية استثنائية للطيار عامر الجقم، من رتبة لواء إلى رتبة فريق، كما عينه معاون رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الوطني الليبي.

وأطلق أمس الاثنين، سراح الطيار عامر الجقم، في عملية تبادل للمحتجزين بين القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوحدة.

وجاء الإفراج عن الطيار عامر الجقم، ضمن اتفاقية تبادل أسرى، مقابل 15 أسيراً لدى الجيش الوطني الليبي من بينهم العميد يحيى الأسطى من درنة، والزروق حديد.

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وكان الطيار عامر الجقم، احتجز من قبل قوات تابعة لحكومة الوفاق السابقة في ديسمبر 2019، إثر سقوط طائرته الحربية من طراز «ميغ 23» جنوب مدينة الزاوية أثناء حرب طرابلس وهبوطه مستعملًا مظلة النجاة، وأرجعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي حينها سبب سقوط الطائرة إلى خلل فني.