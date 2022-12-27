رئيس الحكومة يتفقد مستشفى الكفرة العام

أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمستشفى الكفرة العام، رفقة نائبه علي القطراني ووزير الصحة عثمان عبد الجليل وعدد من المسئولين بالحكومة.
واطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على أعمال استكمال المستشفى والمختنقات التي تواجه الشركات المنفذة.
واستمع إلى شرح مفصل من عميد البلدية وعدد من المهندسين الذين أكدوا على ضرورة دعم المستشفى الجديد الذي يحتوي على 120 سرير ليكون جاهزاً لاستقبال المواطنين.
من جانبه أكد رئيس الحكومة حرص الحكومة واهتمامها بتطوير قطاع الصحة عامة ووجود المستشفيات المجهزة لاستقبال المواطنين وتحسين الخدمات الصحية عبر خطة أعدتها الحكومة عن طريق وزارة الصحة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في كافة أنحاء ليبيا.
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