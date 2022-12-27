رئيس الحكومة يتفقد مستشفى الكفرة العام

أجرى رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمستشفى الكفرة العام، رفقة نائبه علي القطراني ووزير الصحة عثمان عبد الجليل وعدد من المسئولين بالحكومة.

واطلع رئيس الحكومة والوفد المرافق له على أعمال استكمال المستشفى والمختنقات التي تواجه الشركات المنفذة.

واستمع إلى شرح مفصل من عميد البلدية وعدد من المهندسين الذين أكدوا على ضرورة دعم المستشفى الجديد الذي يحتوي على 120 سرير ليكون جاهزاً لاستقبال المواطنين.