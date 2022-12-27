الدبيبة: أنجزنا 65% من 16 مشروعا للإمداد المائي بمناطق سهل بنغازي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء أن «16 مشروع إمداد مائي بمناطق سهل بنغازي بلغ متوسط نسبة إنجازها 65%»..

مشيرا إلى أنها «تستهدف أكثر من مليون نسمة؛ ابتداء من سلوق غربا إلى توكرة شرقا» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”..».

ونشر الدبيبة إنفوغراف لمشروعات الإمداد المائي الجاري العمل فيها بمناطق سهل بنغازي والتي تشمل تنفيذ ثلاثة خطوط لنقل المياه، الأول يمتد بين سلوق غربا والمرج شرقا، والثاني خاص بأحياء في شرق بنغازي، والثالث يمتد بين بنينا وتوكرة.

وبلغ نسبة إنجاز خط سلوق – المرج 85% ويستفيد منه 145 ألف نسمة، في حين بلغت نسبة إنجاز خط المياه الخاص بالأحياء الشرقية في بنغازي 95% ويستفيد منه 250 ألف نسمة، بينما بلغت نسبة إنجاز خط مياه بنينا – توكرة، 17% ويستفيد منه 40 آلاف نسمة.